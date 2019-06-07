غسان صابور - ضجة... وغيوم غريبة...

2019/06/07 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #غسان_صابور ضـــجـــة...َ و غــيــوم غــريــبــة...بفرنسا اليوم ضجة واسعة موجهة محرضة مدعومة ممولة..بعديد من وسائل الإعلام..للمطالبة بالداعشيين الفرنسيين الذين مزقوا جوازاتهم الفرنسية..للمحاربة مع داعش بالعراق وسوريا..مشاركين بفظائعها بلا حساب..بأقصى حدود الوحشية..وقتل وتقتيل مئات آلاف الأطفال والنساء والشيوخ والرجال الأبرياء الذين لا يعرفون عدد ركعات الصلاة الإسلامية..وخاصة حسب شريعة خلافة البغد......

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