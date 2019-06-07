2019/06/07 | 12:01

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اليوم هو الأخير من عمر رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي

من المقرر أن يكون اليوم الجمعة السابع من شهر حزيران الجاري آخر

موعد من عمر رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي .

ماي ستبقى تدير الأعمال إلى حين اختيار احد المرشحين البدلاء عنها

وجميعهم من حزب المحافظين ، فبعد تأكيد تيريزا ماي لاستقالتها في

السابع من الشهر الجاري ظهر العديد من مرشحي المحافظين الذين

يتنافسون على منصبها وأبرزهم بوريس جونسون ودومينيك راب و ديفيد

ليدينغتون ومايكل غوف وجيرمي هانت وأندريا ليدسوم وستيف بيكر .

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