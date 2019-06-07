قريباً في العراق… موجة «رياح البوارح» شديدة الحرارة

2019/06/07 | 12:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق حذر #الخبير بالطقس والأرصاد #الجوية العراقي #صادق_عطية، من قدوم #موجات حارة تدعى «رياح البوارح» إلى جميع مدن #العراق، منتصف الأسبوع المقبل، حيث ستكون المناطق #الوسطى والجنوبية […]

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