الحشد الشعبي يعلن القبض على أحد مرتكبي الحرائق في صلاح الدين

2019/06/07 | 12:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أعلن الحشد الشعبي، القبض على أحد مرتكبي الحرائق في محافظة صلاح الدين.





وذكر بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “قوة من اللواء 31 المرابطة في قضاء الصينية تمكنت ليلة أمس من القبض على شخص يقوم بحرق الأعشاب القريبة من المحاصيل الزراعية”.





وأضاف، ان “القوة وبمشاركة فرق الإطفاء تمكنتا من إطفاء الحريق المفتعل والحفاظ على محاصيل المزارعين وممتلكاتهم”.





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