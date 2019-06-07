مقتل واصابة ٤ أشخاص بهجوم على قرية في الطارمية

2019/06/07 | 12:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

قتل شخص واصيب ٣ اخرون، بهجوم مسلح على قرية في قضاء الطارمية شمالي بغداد.





وقال مصدر امني للنور نيوز، ان “مسلحين هاجموا قرية النباعي التابعة لقضاء الطارمية شمالي بغداد، ما ادى الى مقتل شخص واصابة ٣ اخرين بجروح”.

وأضاف، ان “قوة امنية طوقت مكان الحادث، فيما نقل المصابين للمستشفى والجثة الى الطب العدلي”.

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