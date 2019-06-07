الجيش واللجان الشعبية اليمنية تسقط طائرة تجسس امريكية في الساحل الغربي

2019/06/07 | 12:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكشف، مصدر عسكري يمني، ان" الدفاعات الجوية أسقطت طائرة بدون طيار مقاتلة كانت تقوم بأعمال عدائية في جبهة الساحل الغربي"، مبينا، ان" الطائرة التي تم إسقاطها من طراز "MQ9" أمريكية الصنع".انتهى..م.ر

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