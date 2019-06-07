2019/06/07 | 12:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انتقدت الخارجيثة الايرانية، اليوم الجمعة، تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأخيرة بشأن الاتفاق النووي الإيراني"، مؤكده، أن" طرح قضايا خارج الاتفاق لا تساهم في الحفاظ عليه".

وذكر المتحدث باسم الخارجية، عباس موسوي، ان" الأطراف الأوروبية بالرغم من التصريحات والبيانات السياسية، فإنها فشلت لحد الآن في الوفاء بتعهداتها في الاتفاق النووي، وكذلك فشلت في الوفاء بتعهداتها بعد انسحاب أمريكا من هذا الاتفاق".وأضاف أنها" عجزت عن توفير أرضية الاستفادة الكاملة من قبل إيران لهذا الاتفاق المتعدد الأطراف".واوضح، ان" تصريحات ترامب في أوروبا مكررة ومتناقضة ولا قيمة لها ولا تستحق ردا جديدا من قبل طهران".يشار الى ان الرئيس الفرنسي ماكرون قال، أمس الخميس، انه" أعتقد أننا نشترك في نفس الأهداف فيما يتعلق بإيران"، مبينا، انه" نريد أن نتأكد من ألا يحصلوا على أسلحة نووية".انتهى..م.ر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طهران منتقده تصريحات ماكرون: طرح قضايا خارج الاتفاق لا تساهم في الحفاظ عليه) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طهران منتقده تصريحات ماكرون: طرح قضايا خارج الاتفاق لا تساهم في الحفاظ عليه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).