كتلة الجيل الجديد تصف زيارة وفد الاقليم المرتقبة إلى بغداد بـ ’’الشكلية’’ وتتحدث عن أهدافها

2019/06/07 | 12:11

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بغداد اليوم- بغداد

وصف عضو مجلس النواب عن كتلة "الجيل الجديد" الكردية المعارضة، سركوت شمس الدين، الجمعة (7 ...





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