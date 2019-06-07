خاص لـ”يس عراق” الرميثة بلا متنزهات نظامية.. وذوو الاطفال يشكون من اهمال الحكومة المحلية

2019/06/07 | 12:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص: يس عراق يخلو قضاء الرميثة في محافظة المثنى من وجود متنزهات نظامية تكون متنفسا للاطفال في الاعياد والمناسبات حالها كحال المدن الترفيهية الموجود في بغداد والمحافظات.ورصد مراسل “يس عراق” حال الاطفال وهم يمارسون هواياتهم عبر اساليب بدائية لا ترتقي ان تصنف في مجال الترفيه، حيث وجه ذوو الاطفال انتقادات حادة للحكومة المحلية نظرا […]

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