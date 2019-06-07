2019/06/07 | 12:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفع عدد من المطورين دعوى قضائية جماعية ضد شركة "أبل"، متهمينها بمخالفة قوانين الاحتكار في سوق الإلكترونيات.

وادعى المطورون أمام محكمة سان خوسيه الفدرالية الأمريكية أن

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