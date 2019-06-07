2019/06/07 | 12:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السودان: بعد لقائه قيادة المجلس العسكري رئيس الوزراء الاثيوبي يلتقي وفد قوى الحرية والتغيير بالسفارة الاثيوبية بالخرطوم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/07 | 12:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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