بعثة الناتو في العراق: عملنا لم يتأثر بالتوترات في الشرق الأوسط

2019/06/07 | 12:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصريح للجنرال الكندي داني فورتين، قائد بعثة مستشاري ومدربي الناتو في العراق

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