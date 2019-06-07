تغييرات ستقلب شكل البطولة دوري أبطال اوربا

2019/06/07 | 12:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس يخطط الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إلى إطلاق صيغة جديدة من دوري أبطال أوروبا عام 2024، بالرغم من أنها تواجه معارضة قوية من عدة أندية أوروبية.وقالت صحيفة “ماركا” الإسبانية إن الشكل الجديد المحتمل من المنافسة القارية سيعتمد على 32 فريقا، مثل الوضع الحالي، ولكن سيتم تقسيمهم على 4 مجموعات (8 فرق

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