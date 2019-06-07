روسيا بين الحليف الإيراني والقمة الأمنية المقبلة بالقدس

2019/06/07 | 12:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يطرح الدور الروسي في الشرق الأوسط أخيراً، تساؤلات حول طبيعة هذا الدور، الذي أضحى يلعب عدة أدوار متغلغلة ومتداخلة بالمنطقة، فما بين

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