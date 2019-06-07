البدء باجراءات التعرف على 141 جثة استخرجت من مقابر جماعية في سنجار

2019/06/07 | 12:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الطب العدلي في العاصمة العراقية بغداد، عن المباشرة بإجراءات التعرف على هويات 141 جثة استخرجت من مقابر جماعية في سنجار....

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