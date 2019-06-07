الاتحاد الوطني الكردستاني يعلن تمسكه بمنصب محافظ كركوك

2019/06/07 | 12:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الاتحاد الوطني الكردستاني تمسكه بمنصب محافظ كركوك

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