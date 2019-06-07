2019/06/07 | 12:22

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بغداد:سومر نيوز

غادرت 3 سفن حربية صينية سيدني الأسترالية، الجمعة، بعد زيارة لم يعلن عنها، جاءت وسط صراع على النفوذ بين ...

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