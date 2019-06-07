طهران تدين الهجوم على القوات العسكرية المصرية في صحراء سيناء

2019/06/07 | 12:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دانت اطهران الهجوم الارهابي على القوات العسكرية المصرية في صحراء سيناء معربة عن تعطافها مع عوائل الضحايا والحكومة والشعب المصري لافتة الى موقف ايران المبدئي في ادانة هذه العمليات الارهابية.وقال المتحدث باسم الخارجیة الایرانیة عباس موسوي : ان الهدف لمثل هذه العمليات هو الهاء الدول الاسلامية والمنطقة بالقضايا الهامشية وابعادهم عن الاولوية الاولى والرئيسية […]

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