2019/06/07 | 12:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس المكياج الوردي هو أحد أساليب المكياج الناعمة والجذابة، ويلائم كثيراً إطلالات النهار خلال الصيف، وبالإمكان اعتماده أيضاً خلال المساء.فإن كنت من محبات المكياج الوردي والأسود، سنعرفك في ما يلي الى طريقة تطبيق مكياج وردي وأسود، فهو سيمنحك طلة جذابة مفعمة بالأنوثة.تحضير العينين في البداية، نظفي منطقة العين ورطبيها

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مكياج وردي وأسود لإطلالة صيفية جذابة وكالة خطوة برس.

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