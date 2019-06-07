2019/06/07 | 12:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس قالت الشرطة السويدية إن انفجارا على ما يبدو ألحق أضرارا بمبان في وسط بلدة لينشوبينغ في جنوب البلاد، اليوم الجمعة.وذكرت الشرطة على موقعها الإلكتروني أن فريقا من خبراء المفرقعات في طريقهم إلى مكان الحادث.وقالت الشرطة “نحقق فيما حدث.لم يتضح إن كانت هناك أي إصابات”.وأظهرت صور على مواقع

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انفجار “غامض” يضرب بنايات في السويد وكالة خطوة برس.

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