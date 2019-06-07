بعد سنوات شتات التنظيم… أين يختبئ زعيم داعش؟

2019/06/07 | 12:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في 29 أبريل (نيسان) الماضي، ظهر البغدادي في فيديو جديد لأول مرة منذ ظهوره الشهير على منبر مسجد النوري في الموصل عام

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