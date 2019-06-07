2019/06/07 | 12:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

باشر الطب العدلي في بغداد التعرف على رفات مئة وواحد واربعين جثة استخرجت من مقابر جماعية في سنجار.

وقال مدير عام دائرة الطب العدلي زيد اليوسف، سنجري بالبداية فحص الرفات البشرية، بعدها نأخذ عينات الحمض النووي ونقارنها بقاعدة البيانات التي تم جمعها من العائلات للتعرف على اسماء الضحايا، مشيرا الى ان المشكلة الاساسية تكمن في أن الكثير من العائلات بقي فيها ناج واحد والباقي كله مفقود ومن الصعب العثور على شخص واحد يربط بين عائلتين، مبينا ان العمل جهد مشترك بين مؤسسة الشهداء ومديرية المقابر الجماعية وكوادر الطب العدلي مع منظمة اللجنة الدولية لشؤون المفقودين، إضافة إلى الفريق الدولي التابع للأمم المتحدة.

وكانت الأمم المتحدة بدأت تحقيقا مشتركا العام الماضي لاستخراج أولى جثث ضحايا تنظيم داعش من الإيزيديين حول بلدة كوجو.

شارك هذا الموضوع:

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الطب العدلي يجري فحوصات على رفات 141 جثة استخرجت من سنجار) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الطب العدلي يجري فحوصات على رفات 141 جثة استخرجت من سنجار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).