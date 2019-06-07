لبنان يضع 4 طرق للحصول على الجنسية

2019/06/07 | 12:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل اليوم إطلاق “دليل الجنسية” الذي يشرح أربع طرق للحصول على الجنسية اللبنانية.وقال باسيل: “نطور عملنا ووسائل الحصول على الجنسيّة أصبحت أربعة، ونأمل أن تصبح خمسة بإقرار قانون يحترم مقدّمة الدستور لناحية منع التوطين ويمنح الجنسية لأبناء المرأة اللبنانية المتزوّجة من أجنبي”.وأضاف: “الطرق الأربعة للحصول على الجنسية هي: …

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