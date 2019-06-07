صحيفة: محادثات أمريكية- إيرانية على اتفاق “نفط مقابل السلع” عن طريق العراق

2019/06/07 | 12:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت نسبت صحيفة “عرب نيوز” السعودية ، الجمعة، إن مسؤولين أمريكيين وإيرانيين هم في مراحل أولى من التفاوض على اتفاق يتيح لطهران بيع كميات محدودة من النفط مقابل سلع، على أن يكون العراق نقطة العبور لكل من صادرات النفط والسلع المستوردة.ونقلت الصحيفة عن مسؤول عراقي قوله، أن “الهدف الرئيسي للأمريكيين هو منع الإيرانيين […]

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