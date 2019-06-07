“بالفيديو” خطر “مميت” يهدد سكان أحدى مناطق السماوة..أسلاك كهربائية طريحة الارض

2019/06/07 | 12:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق يشكو سكان احدى المناطق الشعبية في السماوة من وجود اسلاك كهربائية طريحة الارض تهدد أطفالهم، على الرغم من اصلاحها من قبل كوادر وزارة الكهرباء إلان أنها لا تصمد سوى ساعات ثم تعاود الانفجار مرة اخرى وتحدث صواعق كهربائية مميتة.ورصدت “يس عراق” مقطعا مصورا يظهر شرارة مميتة تصدرها الاسلاك الكهربائية المتساقطة على […]

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