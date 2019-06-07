2019/06/07 | 12:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..افاد مصدر امني في قيادة حشد محافظة الانبار ، الجمعة، بان القوات الامنية اقتحمت مناطق اختفاء خلايا ارهابي داعش في صحراء الانبار الغربية .وقال المصدر في تصريح لوكالة / المعلومة/، ان ” القوات الامنية نفذت عملية دهم وتفتيش واسعة النطاق استهدفت منطقة الحسينيات باتجاه مناطق قضاء هيت غربي الانبار ، على خلفية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القوات الامنية تداهم غربي الانبار بحثا عن مطلوبين ) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القوات الامنية تداهم غربي الانبار بحثا عن مطلوبين ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).