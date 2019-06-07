النتائج الأولية للتحقيق بتخريب السفن بالخليج تشير إلى تورّط “دولة”

2019/06/07 | 12:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبلغت الإمارات العربية المتحدة مجلس الأمن الدولي بأن الهجمات التي تعرضت لها أربع ناقلات قبالة ساحلها يوم 12 مايو (أيار) أيار تحمل

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