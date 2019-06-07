الحشد الشعبي: اعتقال أحد مرتكبي الحرائق في قضاء الصينية في محافظة صلاح الدين

2019/06/07 | 12:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت هيئة الحشد الشعبي، الجمعة، اعتقال أحد مرتكبي الحرائق في قضاء الصينية في محافظة صلاح الدين، فيما تمكنت من إنقاذ عشرات الدوانم الزراعية من الحريق المفتعل.

وقالت الهيئة في بيان، إن "قوة من اللواء 31 المرابطة في قضاء الصينية تمكنت من القبض على شخص يقوم بحرق الأعشاب القريبة من المحاصيل الزراعية".

واضاف البيان، ان "القوة وبمشاركة فرق الإطفاء تمكنت من إطفاء الحريق المفتعل والحفاظ على محاصيل المزارعين وممتلكاتهم".

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