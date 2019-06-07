ترمب يهدد الصين… استعدوا لدفع 300 مليار دولار

2019/06/07 | 12:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب اليوم الخميس بفرض رسوم أخرى على سلع صينية بقيمة 300 مليار دولار “على الأقل”، معتقداً أن الصين

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