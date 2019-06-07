2019/06/07 | 12:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية- كلكامش برس؛ اصيب مدنيين اثنين باطلاق نار في مدينة السليمانية.وقال النقيب سركوت احمد المتحدث الرسمي باسم شرطة السليمانية في تصريح صحفي ان مشاجرة اندلعت ليلة امس، بمجمع ” ستي سينما” في السليمانية بين شخص وعمال المجمع، ما اشهر مسدسه واطلق النار اتجاه قاعة العرض، مما اسفر عن اصابة شخصين بجروح.واضاف: ان الشرطة […]

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