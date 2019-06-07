2019/06/07 | 12:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شرطة ميسان: القبض على امرأة حرضت ابنها على قتل طليقته بمساعدة ابنائه

يتبع.



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بغداد اليوم - ديالى

افاد مصدر محلي في محافظة ديالى، الجمعة (7 حزيران 2019)، بأن شرطياً قتل في ظروف غامضة قرب منزله شمال شرق المحافظة.





وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، أن "شرطياً قد قتل في ظروف غامضة قرب منزله في اطراف ناحية الوجيهية

بغداد اليوم- كركوك

قالت مديرية الدفاع المدني العامة، الجمعة (7 أيار 2019)، إن مفارز الإطفاء في كركوك، تمكنت من اخماد 23 حريقاً خلال يوم امس الخميس فقط.

وذكرت المديرية في بيان لها، إن "23 حادث حريق أخمد خلال هذا اليوم (امس) اندلعت قسم

بغداد اليوم - ديالى

كشفت قيادة شرطة ديالى، اليوم الخميس، عن طبيعة انفجار سُمع دويه في حي سكني غربي بعقوبة.

وقال الناطق الاعلامي باسم القيادة العقيد غالب العطية، في تصريح خاص لـ(بغداد اليوم)، إن "الانفجار الذي سمع دويه، مساء اليوم، في منطقة

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