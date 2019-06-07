2019/06/07 | 12:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق توقعت هيئة الأنواء الجوية ، الجمعة، تساقط زخات مطر مع ارتفاع بدرجات الحرارة خلال اليومين المقبلين.وذكرت الهيئة في بيان ورد الى “يس عراق”، ان “طقس السبت سيكون في المنطقة الوسطى غائما جزئياً وأحياناً غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة ومتفرقة ولا تغير في الحرارة وفي الشمال غائم جزئياً وأحياناً غائم […]

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