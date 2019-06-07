2019/06/07 | 12:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت القوات الأمنية عن اعتقال (35) مطلوبا خلال نصب حواجز التفتيش المفاجئة في العاصمة بغداد .وذكرت قيادة عمليات بغداد انه ” تمت مصادرة (24) قطعة سلاح غير مجاز مع ضبط عجلة بدون أوراق رسمية، فيما تم اعتقال متهمين اثنين ضبط بحوزتهما كمية من مادة الكريستال المخدرة في منطقة الدورة “.واضافت ” تم اعتقال […]

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