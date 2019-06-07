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الاتحاد الوطني الكردستاني يعلن تمسكه بمنصب محافظ كركوك


الاتحاد الوطني الكردستاني يعلن تمسكه بمنصب محافظ كركوك
2019/06/07 | 12:52
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أيّ كساد في الولايات المتحدة أو الصين أو كلاهما سيهوي بأسعار النفط إلى مستويات متدنية.

وعلى الرغم من توقع قيام بعض دول

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