2019/06/07 | 12:54

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بغداد :سومر نيوز

اصيب مدنيين اثنين باطلاق نار في مدينة السليمانية.

وقال النقيب سركوت احمد المتحدث الرسمي باسم شرطة ال...

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