2019/06/07 | 12:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مهند_البراك و وسط انفجارات القنابل و الراجمات و صواريخ المقاتلات الجوية، توالت البرقيات عن اصابة النصير الجرئ " شيرو " اصابة مميتة، جعلتني اتخذ الاحتياطات اللازمة و حساب بأن طبابة فوجنا قد لاتفي بالغرض، و أكّدت بالجهاز على الاخ كوسره ت رسول آمر الملبند الرابع للاتحاد الوطني الكردستاني اتفاقنا، باستخدام طبابة الإتحاد في الحالات الخطيرة و باستعدادي لعلاج جرحى البيشمركة من كل القوى فيها، و جاءت الاجابة بالايجاب......

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