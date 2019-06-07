“بالصور” قصة حب يتوجها حمزة العراقي بعقد قرانه على شريكة حياته النمساوية “الينا”

2019/06/07 | 13:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منوعات: يس عراق توج الشاب العراقي “حمزه عبدالله” قصة حبه مع شريكته “الينا” نمساوية الجنسية بعrد عقد قرانه عليها في مدينة “لايبتنز” وعندما سئلت القاضية الشابة الينا عن قراراها بالارتباط بشخص عربي أجابت قائلة: ” حمزة شاب عراقي اثبت لي بحبه واخلاصه جعلني مجنونة في ابتسامته جعلني دوم مسروره في الحياة ، وأثبت لي ان […]

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