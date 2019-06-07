2019/06/07 | 13:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار/ خطوة برس اعلنت قيادة شرطة ذي قار، اليوم الجمعة، عن القبض على سائق عجلة ارتكب حادث دهس أدى لوفاة مواطن وهرب في قضاء الغراف.وقال اعلام الشرطة في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “مركز شرطة شهداء الغراف تلقى إخبار بوجود جثة على الطريق العام غراف شطرة، تم الانتقال الى محل

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على سائق عجلة دهس مواطنا وهرب في ذي قار وكالة خطوة برس.

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