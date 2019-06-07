صحيفة: محادثات أمريكية- إيرانية على اتفاق “نفط مقابل السلع” عن طريق العراق

2019/06/07 | 13:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة :سومر نيوز

كشفت نسبت صحيفة “عرب نيوز” السعودية ، الجمعة، إن مسؤولين أمريكيين وإيرانيين هم في مراحل أولى من التفا...

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