فرصة لتساقط الامطار اليومين المقبلين

2019/06/07 | 13:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ رجحت هيئة الانواء الجوية والرصد الزلزالي ، هطول امطار خفيفة خلال اليومين المقبلين.وذكرت الهيئة خلال بيان، ان الطقس سيكون غائما جزيا في المنطقة الوسطى يوم غد السبت، مع فرصة تساقط زخات مطر خفيفة ومتفرقة، فيما سيكون الطقس غائما جزئيا مع فرصة هطول الامطار في المناطق الشمالية.واضاف: انه لا تغيير على […]

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