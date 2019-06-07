الطب العدلي يباشر بإجراءات التعرف على 141 جثة استخرجت من مقابر بسنجار

2019/06/07 | 13:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الطب العدلي في بغداد، عن المباشرة بإجراءات التعرف على هويات 141 جثة استخرجت من مقابر جماعية في سنجار.وقال مدير عام دائرة الطب العدلي زيد اليوسف، “سنجري بالبداية فحص الرفات البشرية، بعدها نأخذ عينات الحمض النووي، ونقارنها بقاعدة البيانات التي تم جمعها من العائلات”.واضاف أن “هذا العمل جهد مشترك بين مؤسسة الشهداء، ومديرية …

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