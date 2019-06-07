2019/06/07 | 13:29

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حركة الجيل الجديد: زيارة الوفد الكردي الى بغداد شكلية..



هذه اهدافها

بغداد/..



وصف النائب عن كتلة الجيل الجديد الكردية سركوت شمس الدين، الجمعة، زيادة وفد اقليم كردستان الذي يعتزم زيارة العاصمة بغداد بـ"الشكلية"، فيما كشف عن هدف الزيارة.

وقال شمس الدين، في بيان تلقته، "عين العراق نيوز"، ان "وفد الاقليم الذي يعتزم زيارة بغداد بعد تشكيل الحكومة هناك شكلي فقط"، مبيناً ان "الاعلان عن زيارة هذا الوفد جاء بعد ضغوطات كبيرة من قبل الشارع الكردي على المسؤولين لحل مشكلة رواتب موظفي الاقليم بشكل جدي وجذري".

وأضاف أن "أبرز ما سيبحثه الوفد ـ في حال مجيئه ـ تأجيل جلسة المحكمة الاتحادية الخاصة بالنظر في دعوى الطعن بعدم دستورية استخراج اقليم كردستان النفط من الاقليم وتصديره مباشرة"، معربا عن "تشاؤمه من النتائج التي ستخرج عنها هذه الزيارة".

واشار الى"نية مسؤولي الاقليم الابقاء في فرض سطوتهم على قطاع النفط هناك، وهو ما يجعلهم مستمرين بفرض سيطرتهم وعنجهيتهم وسياساتهم الخاطئة على الشعب المظلوم والمغلوب على امره على مدى السنوات الماضية والقادمة".انتهى3

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