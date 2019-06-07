انخفاض الليرة التركية بعد موجة مكاسب استمرت 10 أيام

2019/06/07 | 13:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..تراجعت العملة التركية ،الجمعة، في ظل ضغوط جديدة تتعرض لها العلاقات بين أنقرة وواشنطن، لتنهي بذلك سلسلة مكاسب استمرت عشرة أيام.وجرى تداول العملة التركية بحلول الساعة 08:55 بتوقيت غرينيتش عند 5.8635 ليرة للدولار، بعدما بلغت الثلاثاء أعلى مستوياتها في شهرين وسجلت 5.6605 ليرة للدولار.وذكرت “رويترز” نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن الولايات […]

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