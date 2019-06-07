“غوغل” تخشى من قدرة “التنين” الصيني على تطوير تقنيات منافسة لصالح شركة “هواوي”

2019/06/07 | 13:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مال واتصال: يس عراق حذرت شركة “غوغل” من تبعات المضي قدما في قرار الحظر الاميركي بحق شركة “هواوي” الصينية، والذي قد ينجم عنه اضرار في الامن القومي.وذكرت صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية، “ان غوغل حذرت الإدارة الأمريكية من المضي قدما في فرض حظر شامل على شركة “هواوي”، مما يعرضها لخطر الإضرار بالأمن القومي والشركات الاميركية […]

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