ميرزو” من مصور هاوي إلى صاحب شركة تصوير بعمر الثامنة عشرة

2019/06/07 | 13:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إعداد _ خليل بوكو قصة نجاح المصور المبدع “ميرزو هشيار ميرزو ” الذي يعيش في مجمع شاريا التابع لقضاء سيميل في محافظة دهوك ضمن إقليم كوردستان العراق، نجح في تخطي الصعاب والعقبات وهو في عمر الثامنة عشرة من عمره، الشاب الذي حلم بكامرة حينما كان في الثالثة عشرة من عمره وهدفه تحول بفضل الجهود […]

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