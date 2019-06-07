معركة طرابلس.. استعدادات متبادلة وكبيرة لخوض معركة الحسم

2019/06/07 | 13:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- للمرة الثالثة منذ بدء عمليات “الجيش الوطني الليبي” للسيطرة على العاصمة طرابلس، شنت طائرة غارة على ما قيل إنه القسم العسكري من مطار معيتيقة مستهدفة طائرة مسيرة تابعة لحكومة الوفاق.وأعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة لـ”الجيش” أن الطائرات المقاتلة دمرت للمرة الثانية طائرة تركية من دون طيار بالقرب من الدشم العسكرية في مطار معيتيقة.وعلّق …

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