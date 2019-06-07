2019/06/07 | 13:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك / خطوة برس أعلنت مديرية الدفاع المدني في كركوك، اليوم الجمعة أن فرقها تباشر بإخماد حريق اندلع في أحد حقول الحنطة في الحويجة جنوبي المحافظة.وذكر بيان للمديرية تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “مدير عام الدفاع المدني في محافظة كركوك اللواء كاظم سلمان بوهان والجهد المساند من المحافظات الجنوبية باشروا بإخماد حريق نشب

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مدير الدفاع المدني في كركوك يقود فريقا لإخماد حرائق في حقول الحنطة وكالة خطوة برس.

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