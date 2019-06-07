2019/06/07 | 13:34

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الإتحاد الوطني يقدم 9 مرشحين لمنصب محافظ كركوك

كشف مصدر سياسي عن تقديم الاتحاد الوطني الكردستاني تسعة مرشحين

لشغل منصب محافظ كركوك .

المصدر أشار في تصريحات صحفية إلى أن الاتحاد الوطني عرض على الحزب

الديمقراطي الكردستاني تسعة مرشحين لمنصب محافظ كركوك، مبيناً أنّ

من بين الأسماء ثلاث شخصيات ليست قيادات رفيعة في الإتحاد الوطني

الكردستاني .

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