2019/06/07 | 13:34

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الخزعلي : على رئيس الوزراء إرسال أسماء المرشحين إلى البرلمان وإحراج الكتل السياسية

أستبعد النائب عن تحالف البناء فالح الخزعلي تمرير مرشحي الوزارات

الشاغرة بعد عطلة عيد الفطر ، عازياً ذلك إلى عدم توصل الكتل

السياسية لاتفاق نهائي بشأن الاسماء المرشحة.

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وأضاف الخزعلي أن رئيس الوزراء عليه ان يكون أكثر وضوحاً ويبين

للشعب العراقي حقيقة تأخر اكمال الكابينة الوزارية ، داعياً إياه

إلى ارسال اسماء المرشحين الى مجلس النواب واحراج الكتل السياسية.

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