2019/06/07 | 13:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس قالت وكالة إنترفاكس للأنباء، الجمعة، نقلا عن الكرملين إن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتن والأميركي دونالد ترامب سيلتقيان خلال اجتماع مجموعة العشرين في أوساكا باليابان هذا الشهر.ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قوله “هناك فرصة بالتأكيد.هناك فرصة لحدوث أي شيء”.وسبق لترامب أن قال، في مايو الماضي، إنه

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اليابان تحتضن لقاء جديدا بين بوتن وترامب وكالة خطوة برس.

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